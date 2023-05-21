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«Наполи» вырвал победу у «Интера» в 36-м туре Серии А

Миланская команда больше тайма играла в меньшинстве.
«Наполи» вырвал победу у «Интера» в 36-м туре Серии А
21 мая 2023 20:56
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

«Наполи» победил «Интер» со счетом 3:1 в домашнем матче 36-го тура Серии А.

Клуб из Милана с 41-й минуты играл в меньшинстве после того, как вторую желтую карточку получил Роберто Гальярдини.

У неаполитанцев забивали Андре-Франк Замбо-Ангуисса (67-я минута), Джованни Ди Лоренцо (85) и Джанлука Гаэтано (90+5). Гол «черно-синих» на счету Ромелу Лукаку (82).

Чемпионский «Наполи» набрал 86 очков. «Интер» с 66 очками - третий.

В следующем туре «Интер» примет «Аталанту», «Наполи» сыграет в гостях с «Болоньей».

Серия А

36-й тур

«Наполи» (Неаполь) - «Интер» (Милан) - 3:1 (0:0)

Голы: Замбо-Ангуисса, 67; Ди Лоренцо, 85; Гаэтано, 90+5 - Лукаку, 82

Удаление: Гальярдини, 41 («Интер»)

источник: «Советский спорт»
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