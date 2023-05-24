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Сборные России и Белоруссии по баскетболу в июне проведут товарищеские матчи в Новогорске

Команды отстранены от международных соревнований.
24 мая 2023 14:55
автор: Александр Кожевников

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко сообщил, что российские мужская и женская сборные в июне проведут товарищеские матчи со сборными Беларуси.

«Будут сыграны товарищеские матчи с командами Белоруссии. Главный тренер мужской сборной России Зоран Лукич собирает команду. 9 июня будут играть мужчины, 13-го — женщины. Обе игры пройдут в Новогорске. Акцент будет сделан не на ветеранов и проверенных игроков, а на молодежь, как это было, когда мы играли с сербскими клубами», - приводит слова Андрея Кириленко ТАСС.

Напомним, сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года из-за событий на Украине.

В феврале российская сборная проводила товарищеские матчи с сербскими клубами.

источник: ТАСС
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