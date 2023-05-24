Сборные России и Белоруссии по баскетболу в июне проведут товарищеские матчи в Новогорске

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко сообщил, что российские мужская и женская сборные в июне проведут товарищеские матчи со сборными Беларуси.

«Будут сыграны товарищеские матчи с командами Белоруссии. Главный тренер мужской сборной России Зоран Лукич собирает команду. 9 июня будут играть мужчины, 13-го — женщины. Обе игры пройдут в Новогорске. Акцент будет сделан не на ветеранов и проверенных игроков, а на молодежь, как это было, когда мы играли с сербскими клубами», - приводит слова Андрея Кириленко ТАСС.

Напомним, сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года из-за событий на Украине.

В феврале российская сборная проводила товарищеские матчи с сербскими клубами.