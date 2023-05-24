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Франко Камоцци: жаль, что Соболева дисквалифицировали на четыре матча

Нападающий получил дисквалификацию за неприличный жест в адрес Виллиана Роши.
24 мая 2023 19:32
автор: Александр Кожевников

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на дисквалификацию нападающего красно-белых Александра Соболева на четыре матча.

«Жаль, что Соболева дисквалифицировали на четыре матча. В дерби такое случается», - приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее стало известно, что игрок красно-белых получил четырехматчевую дисквалификацию за непристойный жест в адрес футболиста красно-синих Виллиана Роши. Его бразильский оппонент был оправдан и избежал наказания, поэтому сможет принять участие в матче с «Краснодаром» в рамках 29-го тура РПЛ.

Соболев был удален во время московского дерби после того, как демонстративно приложил руки к паху перед Рошей. 28-летний армеец повторил жест соперника и также заработал красную карточку.

источник: «Спорт-Экспресс»
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