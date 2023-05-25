«Брайтон» сыграл вничью с «Манчестер Сити» и обеспечил себе место в Лиге Европы

В Брайтон энд Хоув (Англия) завершился матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон» принимал «Манчестер Сити».

Встреча завершилась вничью - 1:1.

Счет в матче был открыт на 25-й минуте встречи - отличился Фил Фоден, выведя «Манчестер Сити» вперед. На 38-й минуте «Брайтону» удалось сравнять счет - гол на свой счет записал Хулио Энсисо. Больше в этом матче зрители забитых голов не увидели.

«Брайтон» после 37 матчей обеспечил себе попадание в Лигу Европы - команда займет шестое место в АПЛ. «Манчестер Сити» уже стал чемпионом Англии досрочно.

Чемпионат Англии

32-й тур

«Брайтон» - «Манчестер Сити» - 1:1 (1:1)

Голы: Хулио Энсисо, 38 - Фоден, 25.