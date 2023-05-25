ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Брайтон» сыграл вничью с «Манчестер Сити» и обеспечил себе место в Лиге Европы

Встреча завершилась со счетом 1:1.
25 мая 2023 00:00
автор: Александр Кожевников

В Брайтон энд Хоув (Англия) завершился матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон» принимал «Манчестер Сити».

Встреча завершилась вничью - 1:1.

Счет в матче был открыт на 25-й минуте встречи - отличился Фил Фоден, выведя «Манчестер Сити» вперед. На 38-й минуте «Брайтону» удалось сравнять счет - гол на свой счет записал Хулио Энсисо. Больше в этом матче зрители забитых голов не увидели.

«Брайтон» после 37 матчей обеспечил себе попадание в Лигу Европы - команда займет шестое место в АПЛ. «Манчестер Сити» уже стал чемпионом Англии досрочно.

Чемпионат Англии

32-й тур

«Брайтон» - «Манчестер Сити» - 1:1 (1:1)

Голы: Хулио Энсисо, 38 - Фоден, 25.

источник: «Советский спорт»
«Брайтон» сыграл вничью с «Манчестер Сити» и обеспечил себе место в Лиге Европы
Встреча завершилась со счетом 1:1.
25.05.2023 00:00
автор: Александр Кожевников
Дубль Мартинеса принес «Интеру» победу над «Фиорентиной» в финале Кубка Италии
Дубль Мартинеса принес «Интеру» победу над «Фиорентиной» в финале Кубка Италии
«Нерадзурри» завоевали данный трофей во второй сезон кряду.
24.05.2023 23:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Это некий пиар-ход». Арутюнян - о проблемах со здоровьем у Емельяненко
Боец проведет бой с блогером 26 мая.
24.05.2023 23:50
ММА
автор: Александр Кожевников
«Валенсия» организует благотворительный аукцион с целью борьбы с расизмом
Ранее болельщики «летучих мышей» позволили себе расистские оскорбления в адрес нападающего «Реала» Винисиуса.
24.05.2023 23:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Даниил Медведев назвал главных фаворитов «Ролан Гаррос»
Ранее Даниил впервые в карьере выиграл грунтовый «Мастерс».
24.05.2023 23:40
Теннис
автор: Александр Кожевников
Гладилин уверен, что потеря Соболева не станет большой проблемой для «Спартака»
26-летний форвард пропустит следующие четыре игры красно-белых из-за дисквалификации.
24.05.2023 23:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
FIS утвердила уравнение дистанций в лыжных гонках у мужчин и женщин на чемпионатах мира
Нововведение протестировали на Кубке мира.
24.05.2023 23:26
Лыжный спорт
автор: Александр Кожевников
Канчельскис заявил, что Слуцкому следует вручить медаль за выход «Рубина» в РПЛ
52-летний специалист покинул должность главного тренера казанского клуба в ноябре прошлого года. 
24.05.2023 23:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Полузащитник «Нефтехимика» Москвичев попал в сферу интересов двух клубов РПЛ 
23-летний футболист не желает продлевать соглашение с нижнекамской командой. 
24.05.2023 23:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика