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«Боруссия» сократила отставание в счете в матче с «Майнцом»

«Боруссия» может уступить титул.
27 мая 2023 18:03
автор: Александр Кожевников

В эти минуты в Дортмунде (Германия) на стадионе «Сигнал Идуна Парк» проходит матч заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местная «Боруссия» принимает «Майнц».

На 69-й минуте встречи «Боруссии» удалось сократить отставание в счете - гол на свой счет записал Джованни Рейна.

В параллельном матче «Бавария» на выезде обыгрывает «Кельн» со счетом 1:0.

Таким образом, в настоящий момент «Бавария» виртуально становится чемпионом Германии - в случае, если матчи закончатся так, мюнхенцы опередят «Боруссию» на одно очко.

источник: «Советский спорт»
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