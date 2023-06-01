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Иван Штырков: Исмаилов вынесет Олейника за счет функционалки

Бойцы могут провести поединок по борьбе.
01 июня 2023 23:31
автор: Александр Кожевников

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков высказался о возможном проведении поединка по борьбе между Магомедом Исмаиловым и Алексеем Олейником.

«Я думаю, что Исмаилов на своей взрывной функциональной подготовке вынесет Олейника. Я не знаю, в каком разделе они будут бороться. Если вольная, то тем более, если грэпплинг... то же самое. Олейник уже не в той форме и не в тех кондициях, даже для борьбы. Если кто-то сделает сильный турнир в плане имен и спортивного интереса, думаю, я бы вошел в игру», - приводит слова Штыркова «РБ Спорт».

Ранее о идее проведения поединка высказался менеджер Олейника Никита Бурчак.

источник: «РБ-Спорт»
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