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ЦСКА – «Ростов»: Медина открыл счет на 9-й минуте 

Хавбек красно-синих отличился спустя девять минут после старта игры.
ЦСКА – «Ростов»: Медина открыл счет на 9-й минуте 
03 июня 2023 17:14
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

В эти минуты проходит матч заключительного, 30-го тура РПЛ, в котором ЦСКА принимает на своем поле «Ростов».

Отметим, что команды борются за призовые места в турнирной таблице чемпионата России.

Счет стал 1:0 в пользу армейцев после того, как полузащитник москвичей Хесус Медина поразил ворота соперника на 9-й минуте.

Добавим, в данный момент ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 55 очков. «Ростов» находится на четвертой позиции с 53-я очками.

Параллельно «Спартак» играет на выезде с «Крыльями Советов». Красно-белые занимают третье место, набрав 54 очка после 29 матчей.

источник: «Советский спорт»
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