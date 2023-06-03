В эти минуты проходит матч заключительного, 30-го тура РПЛ, в котором ЦСКА принимает на своем поле «Ростов».

Отметим, что команды борются за призовые места в турнирной таблице чемпионата России.

Счет стал 1:0 в пользу армейцев после того, как полузащитник москвичей Хесус Медина поразил ворота соперника на 9-й минуте.

Добавим, в данный момент ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 55 очков. «Ростов» находится на четвертой позиции с 53-я очками.

Параллельно «Спартак» играет на выезде с «Крыльями Советов». Красно-белые занимают третье место, набрав 54 очка после 29 матчей.