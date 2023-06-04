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Зиньковский заявил, что «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» из-за невезения

Самарский клуб сохранил прописку в РПЛ.
04 июня 2023 17:04
автор: Максим Скороходов

Хавбек «Спартака» Антон Зиньковский дал комментарий по поражению от «Крыльев Советов» (0:1) в заключительном туре РПЛ.

«Проигрывать обидно в любом матче. В перерыве мы уже узнали счёт в матче ЦСКА, но всё равно настраивались на победу, хорошую игру и забитые мячи. «Факел» проиграл, а «Крыльям» повезло, что они забили мяч и выиграли. У нас, к сожалению, даже при победе не получалось взять серебряные медали», - приводит «Чемпионат» слова Зиньковского.

«Крылья Советов» набрали 32 очка и поднялись на спасительное 12-е место. «Спартак» с 54 очками закончил турнир третьим с отставанием от ЦСКА в четыре очка.

«Армейцы» после первого тайма выигрывали у «Ростова» - 4:0, все матчи в заключительном туре РПЛ начинались в одно время.

источник: Чемпионат.com
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