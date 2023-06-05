Рууд победил Харри и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции

Норвежский теннисист Каспер Рууд победил чилийского теннисиста Николас Харри в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, проходящего на кортах Парижа.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:5, 7:5 в пользу норвежца, посеянного на турнире под четвертым номером. Теннисисты провели на корте 3 часа 20 минут.

Рууд 10 раз подал на вылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. У его соперника 11 эйсов, четыре двойные ошибки, а также 3 реализованных брейк-пойнтов из 17.

За выход в полуфинал Рууд поборется с победителем матча между Хольгером Руне из Дании и аргентинцем Франческо Черундоло.