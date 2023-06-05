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«Брайтон» усилится Милнером и полузащитником дортмундской «Боруссии»

Команду ждут изменения.
05 июня 2023 17:49
автор: Степан Шереметьев

Английский «Брайтон» в летнее трансферное окно усилится двумя статусными полузащитниками.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, «чайки», вышедшие в Лигу Европы по итогам сезона в ближайшее время должны объявить о подписании полузащитника «Ливерпуля» Джеймса Милнера и хавбека дортмундской «Боруссии» Махмуда Дауда.

Стоит отметить, что в прошедшем сезоне Милнер принял участие в 43 матчах «Ливерпуля» во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Дауд отличился одним голевым пасом в 10 играх «Боруссии».

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