«Брайтон» усилится Милнером и полузащитником дортмундской «Боруссии»

Английский «Брайтон» в летнее трансферное окно усилится двумя статусными полузащитниками.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, «чайки», вышедшие в Лигу Европы по итогам сезона в ближайшее время должны объявить о подписании полузащитника «Ливерпуля» Джеймса Милнера и хавбека дортмундской «Боруссии» Махмуда Дауда.

Стоит отметить, что в прошедшем сезоне Милнер принял участие в 43 матчах «Ливерпуля» во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Дауд отличился одним голевым пасом в 10 играх «Боруссии».