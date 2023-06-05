Семак прокомментировал отсутствие болельщиков на фанатской трибуне «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на отсутствие болельщиков на фанатской трибуне (Вираж) на домашних матчах сине-бело-голубых.

«Конечно, нам не хватает Виража. Это особая атмосфера, это активные болельщики, которые поддерживают с первой до последней минуты. Болельщики, которые приходят к нам, не являясь фанатами, конечно, они стараются, нас поддерживают, но именно активного боления на протяжении всего матча не хватае», - сказал специалист в эфире «Россия 24».

Напомним, что фанаты «Зенита» объявили бойкот после введения Fan ID и не посещают матчи команды в чемпионате России, начиная с весенней части сезона-2022/2023. А празднование пятого подряд чемпионства команды состоялось 13 мая после ничьи в матче 27-го тура с «Краснодаром» (2:2).