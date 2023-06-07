«Енисей» – «Факел»: судья Карасев удалил игрока красноярцев после просмотра ВАР

Футболисты «Енисея» остались в меньшинстве в стыковом матче с «Факелом».

На 59-й минуте за удар соперника ногой был удален Олег Ланин. Судья Сергей Карасев сначала показал желтую карточку, но после просмотра видеоповтора футболисту была показана красная карточка.

Игра проходит в Красноярске, на «Футбол-Арена Енисей». Счет к 60-й минуте не открыт.

По итогам завершившегося сезона «Факел» занял 14-е место в РПЛ, а «Енисей» четвертое место в Первой лиге. Из-за проблем с лицензированием «Алания», завершившая сезон третьей, не смогла сыграть в стыковых матчах.

Ответный матч состоится в Воронеже в субботу, 10 июня.