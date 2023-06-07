Шиманьски и Моро не могут покинуть «Динамо» бесплатно

Польский полузащитник Себастиан Шиманьски и хорватский хавбек Никола Моро не могут уйти из «Динамо» бесплатно согласно новым правилам ФИФА о легионерах в России. Об этом сообщает журналист Константин Алексеев в своем телеграм-канале.

По информации источника, ранее футболисты не отправляли в московский клуб документы о приостановке контрактов, поэтому после нововведения в правила со стороны ФИФА о легионерах в чемпионатах России, бело-голубые могут либо продать игроков, либо отправить их в аренду. Сообщается, что 24-летний поляк не хочет вновь выступать на правах аренды, а желает получить полноценный контракт с новым клубом.

Напомним, что Шиманьски был арендован в начале сезона-2022/2023 «Фейеноордом», за который провел 40 матчей, забил десять голов, отдал семь результативных передач и по итогу с командой стал чемпионом Нидерландов.

Добавим, что Моро провел прошедший сезон на правах аренды в «Болонье». За итальянский клуб он сыграл 28 встреч, отличился одним забитым мячом и пятью ассистами.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.