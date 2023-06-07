«Это очень круто». Тони Джонсон - об отказе Монсона от американского гражданства

Боец ACA Тони Джонсон высказался о решении Джеффа Монсона отказаться от гражданства США в пользу российского.

«Я об этом не знал, но это круто. Мне нравится Джефф Монсон, он хороший парень. И это хорошо для него! Тут хорошая страна, хорошая еда, красивые женщины. Почему нет? Страна ничего не делает для нас. Страна делает, что хочет, они ничего не делают для нас. Так что тут нет предательства, ты едешь туда, где тебя ждут, где есть любовь и верность. Если Россия — это то самое место, вперед, Россия!», - приводит слова Джонсона «Спорт-Экспресс».

Напомним, боец получил российский паспорт в 2018 году. Ранее Монсон говорил, что отказывается от американского гражданства из-за несогласия с политикой США.

За карьеру в ММА в активе бойца 60 побед, 26 поражений и одна ничьях. Ещё один поединок был признан несостоявшимся.

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