Месси может уйти из «Интера Майами» после окончания любого сезона

Появились первые подробности о сроке контракта Месси с клубом MLS «Интер Майами».

Соглашением между командой и футболистом рассчитано на три года, но в нем присутствует пункт, по которому Месси по окончании каждого из сезонов может принять решение о прекращении сотрудничества, сообщает TyC Sports.

Ранее сообщалось, что аргентинский форвард принял решение отказаться от возвращения в «Барселону» ради того, чтобы продолжить карьеру в клубе MLS.

При этом у Месси было на руках предложение из «Аль-Хиляля» на сумму 1,5 миллиарда евро.