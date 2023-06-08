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Месси может уйти из «Интера Майами» после окончания любого сезона

Подробности соглашения семикратного обладателя «Золотого мяча».
08 июня 2023 08:11
автор: Максим Скороходов

Появились первые подробности о сроке контракта Месси с клубом MLS «Интер Майами».

Соглашением между командой и футболистом рассчитано на три года, но в нем присутствует пункт, по которому Месси по окончании каждого из сезонов может принять решение о прекращении сотрудничества, сообщает TyC Sports.

Ранее сообщалось, что аргентинский форвард принял решение отказаться от возвращения в «Барселону» ради того, чтобы продолжить карьеру в клубе MLS.

При этом у Месси было на руках предложение из «Аль-Хиляля» на сумму 1,5 миллиарда евро.

источник: TyC Sports
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