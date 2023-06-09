ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Если такой смелый, докажи это в ринге». Дацик – о возможном бое против Штыркова 

43-летний атлет признался, что его оскорбляют слова оппонента о потенциальном очном поединке.
09 июня 2023 22:19
автор: Глеб Шевяков

Российский профессиональный боксер Вячеслав Дацик оценил возможность встретиться на ринге с бойцом смешанных единоборств, самбистом Иван Штырковым.

Вам прочат бой с Иваном Штырковым. Но он решительно отвергает такую возможность, охарактеризовав этот потенциальный поединок, как блевоту. Вам обидно?

«Ну, если такой смелый, докажи это в ринге, чего просто так языком болтать. Зачем так говорить, оскорблять? Есть разные соперники, как сильные, так и слабые. Насчет вторых, если они думают, что на вершине, зачем так себя вести? Я же не позволяю себе такого в сторону более легких противников», – заявил Дацык в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

Напомним, что в конце марта 2023 года Дацик одержал победу над бразильцем Джернонимо Мондрагоном на турнире Ural FC 2, который состоялся в Самаре. Поединок прошел по правилам кикбоксинга. Россиянин одолел соперника на первой минуте боя после того, как дважды отправил того в нокдаун.

Добавим, что всего за карьеру в ММА Дацик провел 13 поединков, одержал шесть побед и семь раз потерпел поражение.

источник: «Советский спорт»
Дацик оценил дебют Ивана Емельяненко в ММА 
В своем первом профессиональном бою младший брат известной семьи бойцов оказался сильнее чемпиона России по дзюдо Алексея Леденева. 
09.06.2023 22:50
автор: Глеб Шевяков
Бабаев прокомментировал продление контракта с защитником ЦСКА Игорем Дивеевым
Новое соглашение рассчитано до 2028 года.
09.06.2023 22:43
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Дацик заявил, что наладил отношения с Александром Емельяненко после очного боя
По мнению «Рыжего Тарзана», он решил конфликт со своим прошлым соперником с помощью спорта. 
09.06.2023 22:35
автор: Глеб Шевяков
«Если такой смелый, докажи это в ринге». Дацик – о возможном бое против Штыркова 
43-летний атлет признался, что его оскорбляют слова оппонента о потенциальном очном поединке.
09.06.2023 22:19
автор: Глеб Шевяков
Холанд заявил, что ему очень понравился первый сезон в «Манчестер Сити»
Футболист был признан лучшим игроком АПЛ.
09.06.2023 22:17
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Эдегор признан лучшим игроком «Арсенала» в сезоне-2022/2023
Эдегор признан лучшим игроком «Арсенала» в сезоне-2022/2023
Норвежец опередил в голосовании Букайо Сака и Габриэла Мартинелли.
09.06.2023 22:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тарханов назвал фаворита в финале Лиги чемпионов «Интер» - «Манчестер Сити»
Встреча состоится 10 июня.
09.06.2023 21:50
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Путин оценил решение Международной федерации дзюдо присудить Тасоеву золото чемпионата мира
Ранее руководство IJF признало, что допустило ошибку и извинилось перед российским атлетом.
09.06.2023 21:47
Дзюдо
автор: Глеб Шевяков
Уайлдер рассказал, когда может провести бой против Нганну
Уайлдер рассказал, когда может провести бой против Нганну
Экс-чемпион UFC решил выступить на боксерском ринге.
09.06.2023 21:40
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Защитник «Ренна» Траоре перебрался в «Реал Сосьедад»
Соглашение рассчитано до лета 2025 года.
09.06.2023 21:29
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.