«Если такой смелый, докажи это в ринге». Дацик – о возможном бое против Штыркова 

Российский профессиональный боксер Вячеслав Дацик оценил возможность встретиться на ринге с бойцом смешанных единоборств, самбистом Иван Штырковым.

Вам прочат бой с Иваном Штырковым. Но он решительно отвергает такую возможность, охарактеризовав этот потенциальный поединок, как блевоту. Вам обидно?

«Ну, если такой смелый, докажи это в ринге, чего просто так языком болтать. Зачем так говорить, оскорблять? Есть разные соперники, как сильные, так и слабые. Насчет вторых, если они думают, что на вершине, зачем так себя вести? Я же не позволяю себе такого в сторону более легких противников», – заявил Дацык в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

Напомним, что в конце марта 2023 года Дацик одержал победу над бразильцем Джернонимо Мондрагоном на турнире Ural FC 2, который состоялся в Самаре. Поединок прошел по правилам кикбоксинга. Россиянин одолел соперника на первой минуте боя после того, как дважды отправил того в нокдаун.

Добавим, что всего за карьеру в ММА Дацик провел 13 поединков, одержал шесть побед и семь раз потерпел поражение.