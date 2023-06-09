Дацик заявил, что наладил отношения с Александром Емельяненко после очного боя

Российский боец ММА Вячеслав Дацик рассказал, как складываются его отношения с борцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

Отметим, что атлеты дважды встречались на ринге и обе победы одержал «Рыжий Тарзан».

«Раньше Саню Емельяненко оскорблял. Но у нас были личные закуски и разборки, это не касалось спорта. Была просто личная закусь. Но мы ее решили в рамках спорта, чтобы никаких уголовных статей за драки при встрече не было. После разрешенного конфликта мы нормально общаемся и дружим. Саня мне периодически звонит, никаких проблем нет. Мы все урегулировали в рамках спортивного мероприятия», – сообщил Дацик в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

Напомним, что последний бой Дацик провел в рамках турнира Ural FC 2, где победил бразильского атлета Джернонимо Мондрагона. В конце мая нынешнего года Александр Емельяненко одолел медийного бойца-блогера Евгения Ершова на соревнованиях в Москве.