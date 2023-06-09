Дацик оценил дебют Ивана Емельяненко в ММА 

Российский боец Вячеслав Дацик поделился впечатлениями от дебютного поединка Ивана Емельяненко по правилам смешанных боевых единоборств.

Отметим, что 35-летний атлет одержал победу над дзюдоистом, чемпионом Европы 2007 года, Алексеем Леденевым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Бой продлился три раунда, судьи единогласно отдали победу Емельяненко.

«Ваня молодец, выиграл схватку, которая была для него сложной. Противник допустил ошибку, начав бить в корпус и в голову с ноги. Если бы он продолжил делать лоу-кики, мог бы и закончить бой, ноги у Вани были отбиты. Но Иван сделал все красиво. Он умеет работать на руках, попал в челюсть, оформил нокдаун. Поединок по очкам он забрал четко, хотя это было сложное и примерно равное противостояние. Поздравляю Ваню с победой!», – сказал Дацик в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

Добавим, что ранее Иван Емельяненко неоднократно заявлял о желании продолжить карьеру в ММА при любом исходе боя с Леденевым.