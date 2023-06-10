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«Лужники» разделят на 20 тематических зон в День столетия московского спорта

Праздник отметят 1 июля.
10 июня 2023 12:32
автор: Александр Евграфов

Территорию спортивного комплекса «Лужники» разделят на 20 тематических зон в день московского спорта, который состоится 1 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В этом году московский спорт отмечает столетний юбилей.

«Вокруг «Лужников» развернется масштабная инсталляция о достижениях наших прославленных атлетов. Гости события встретятся со звездами спорта, примут участие в ток-шоу, увидят показательные выступления и концерт», - цитирует Собянина сайт mos.ru

На территории комплекса будет работать более 20 тематических площадок, посвященных разным видам спорта: футболу, сайклингу, легкой атлетике, фигурному катанию, стритболу, экстремальным видам спорта, брейк-дансу, фехтованию и другим. На празднике будет интересно и детям: для ребят проведут занятия по гимнастике, оборудуют памп-трек и площадку с радиоуправляемыми машинками.

По словам мэра Москвы, вход на все мероприятия будет бесплатным, но на некоторые из них нужно предварительно зарегистрироваться.

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источник: «Советский спорт»
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