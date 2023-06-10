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Сперцян отказался комментировать информацию об интересе со стороны «Аякса»

Сообщалось, что игроком интересуются в Нидлерландах.
10 июня 2023 16:51
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не стал комментировать информацию об интересе со стороны нидерландского «Аякса».

«Для меня завтра самый важный матч в карьере. «Аякс»? Не буду комментировать», - приводит слова Сперцяна «Чемпионат».

Напомним, 11 июня «Краснодар» сыграет в Суперфинале Кубка России с московским ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Сперцяном интересовались немецкие и итальянские клубы, в частности «Милан» и «Фиорентина».

23-летний Сперцян провел за «Краснодар» 40 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал столько же результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

источник: Чемпионат.com
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