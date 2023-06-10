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Валерий Непомнящий: «Манчестер Сити» - флагман клубного футбола

Сегодня «горожане» сыграют с «Интером» в финале Лиги чемпионов.
10 июня 2023 17:51
автор: Александр Кожевников

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Интер».

«Хосеп Гвардиола наконец-то должен завоевать титул, хотя я понимаю, что от «Интера» непонятно, чего ждать. Эта команда может быстро атаковать, умеет забивать из-за штрафной. Понятно, что «Сити» — явный фаворит, у команды есть много козырей, но команде точно не будет просто. Плюс за командой тянется тревожный шлейф поражений на финальных стадиях. На сегодня это флагман клубного футбола», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 10 июня. Начало матча намечено на 22:00 по московскому времени.

источник: «Евро-футбол.ру»
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