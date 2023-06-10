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Ледяхов сравнил Первую лигу с Сегундой В

«Алания» стала третьей по итогам сезона.
10 июня 2023 17:53
автор: Александр Кожевников

Тренер «Алании» Игорь Ледяхов высказался об уровне футбола в Первой лиге.

«Это не сегунда, это скорее сегунда B, третья по силе лига Испании. Сегунда — очень приличная по качеству лига. У нас в общем просел чемпионат и в РПЛ, соответственно, и первая лига далеко не ушла. Подбор футболистов достаточно невысокий», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Напомним, «Алания» по итогам сезона заняла третье место в Первой лиге, однако не попала в стыковые матчи - в РФС отказали команде из Владикавказа в выдаче лицензии для участия в РПЛ из-за неготовности стадиона.

источник: «РБ-Спорт»
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