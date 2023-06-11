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Оливейра победил Дариуша в первом раунде: пресс-служба UFC показала нокаут американца (видео)

Бразилец одержал яркую победу несмотря на прогнозы экспертов.
Оливейра победил Дариуша в первом раунде: пресс-служба UFC показала нокаут американца (видео)
11 июня 2023 09:06
автор: Артур Гичунцев
автор фото: UFC

Американский легковес Бенеил Дариуш проиграл бразильцу Чарльзу Оливейре в со-главном событии турнира UFC 289.

Боец из США пропустил мощный хайкик, после чего соперник обрушил на него град ударов. Дариуш пытался перевести поединок в партер, однако, Оливейра не позволил ему это сделать и вынудил арбитра остановить противостояние.

ВИДЕО НОКАУТА ЗДЕСЬ

Таким образом, бразилец выиграл первый поединок после поражения от россиянина Ислама Махачева, который отнял у него титул в легком дивизионе. Что касается Дариуша, то американец шел на победной серии из 8 боев кряду.

источник: UFC Russia
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