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Уайт заявил, что UFC планирует организовать бой-реванш между Махачевым и Оливейрой

С момента первого поединка прошло почти восемь месяцев.
Уайт заявил, что UFC планирует организовать бой-реванш между Махачевым и Оливейрой
11 июня 2023 10:04
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: UFC

Президент UFC Дана Уайт считает, что нужно организовать еще один поединок между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

Напомним, что первый бой завершился победой россиянина удушающим приемом в октябре прошлого года. Таким образом, Махачев стал обладателем чемпионского пояса UFC в легком дивизионе.

«Феноменальное выступление Чарльза. Особенно в бою против парня, которого многие считали фаворитом в противостоянии. Я в предвкушении его реванша с Исламом. Нам нужно организовать этот бой снова», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Добавим, что сегодня Оливейра на турнире UFC 289 победил Бенеила Дариуша техническим нокаутом.

источник: «Советский спорт»
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