Ивич объяснил, почему он оставил Агкацева на серию пенальти с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич объяснил, почему он оставил Станислава Агкацева на серию пенальти с ЦСКА.

«Агкацев провел на поле 90 минут и показал хорошую игру. Он был готов. В тех играх, которые он играл за последний месяц, он показал, что находится на данный момент в более лучшей форме, чем Сафонов», - передает слова Агкацева корреспондент «Советского Спорта».

ЦСКА выиграл Кубок России в восьмой раз в своей истории. Теперь подопечных Владимира Федотова предстоит встреча с чемпионом страны, «Зенитом», в матче Суперкубка России, который состоится 15 июля в Казани.

Напомним, в сезоне-2022/2023 РПЛ ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, впервые за пять лет выиграв медали чемпионата России.