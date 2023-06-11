ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ивич объяснил, почему он оставил Агкацева на серию пенальти с ЦСКА

«Краснодар» уступил армейцам по пенальти.
11 июня 2023 20:30
автор: Никита Плохих

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич объяснил, почему он оставил Станислава Агкацева на серию пенальти с ЦСКА.

«Агкацев провел на поле 90 минут и показал хорошую игру. Он был готов. В тех играх, которые он играл за последний месяц, он показал, что находится на данный момент в более лучшей форме, чем Сафонов», - передает слова Агкацева корреспондент «Советского Спорта».

ЦСКА выиграл Кубок России в восьмой раз в своей истории. Теперь подопечных Владимира Федотова предстоит встреча с чемпионом страны, «Зенитом», в матче Суперкубка России, который состоится 15 июля в Казани.

Напомним, в сезоне-2022/2023 РПЛ ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, впервые за пять лет выиграв медали чемпионата России.

источник: «Советский спорт»
Ивич рассказал, каким образом выбирались игроки «Краснодара» на серию пенальти с ЦСКА
«Быки» уступили московской команде в Суперфинале Кубка России в серии 11-метровых ударов.
11.06.2023 20:40
Футбол
автор: Никита Плохих
Ивич объяснил, почему он оставил Агкацева на серию пенальти с ЦСКА
«Краснодар» уступил армейцам по пенальти.
11.06.2023 20:30
автор: Никита Плохих
Ивич не согласен с решением поставить пенальти в ворота «Краснодара» в матче с ЦСКА
Судил Суперфинал Кубка России Владислав Безбородов.
11.06.2023 20:30
Футбол
автор: Никита Плохих
Роман Бабаев: Акинфеев еще раз подтвердил, что он великий
ЦСКА в восьмой раз в истории выиграл Кубок России.
11.06.2023 20:27
Футбол
автор: Александр Кожевников
ISU назвал сумму полученных из-за отстранения российских спортсменов убытков
Организация не хочет допускать атлетов даже в нейтральном статусе.
11.06.2023 20:10
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
В РФС подтвердили, что сборная России осенью проведет товарищеский матч против Катара 
В РФС подтвердили, что сборная России осенью проведет товарищеский матч против Катара 
Контрольная игра состоится в сентябре в арабской стране. 
11.06.2023 20:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ахмат» продлил контракт с главным тренером клуба Ташуевым
Соглашение рассчитано на три года.
11.06.2023 19:59
Футбол
автор: Александр Кожевников
Гинер заявил, что следующей задачей для ЦСКА будет победа в чемпионате России
Гинер заявил, что следующей задачей для ЦСКА будет победа в чемпионате России
Сегодня, 11 июня, армейцы выиграли Кубок страны.
11.06.2023 19:52
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Акинфеев посвятил победу в Суперфинале Кубка России болельщикам ЦСКА 
Сегодня, 11 июня москвичи завоевали восьмой Кубок страны в своей истории, обыграв «Краснодар». 
11.06.2023 19:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА впервые за последние пять лет стал обладателем трофея
11 июня армейцы завоевали Кубок России, обыграв в Суперфинале «Краснодар».
11.06.2023 19:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.