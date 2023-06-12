Турция заработала 200 миллионов долларов благодаря проведенному финалу Лиги чемпионов

Глава футбольной федерации Турции Мехмет Бююкэкши сообщил, что финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» принес стране прибыль в размере 200 миллионов долларов.

Отметим, что финальная игра прошла на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле. Победу в турнире одержали «горожане» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал испанский полузащитник небесно-голубых Родри.

«На финал приехали гости со всего мира и внесли вклад в экономику нашей страны в виде 200 миллионов долларов», — приводит слова Бююкэкши издание Sozcu.

Добавим, что «Манчестер Сити» впервые в истории стал обладателем Лиги чемпионов. «Интер» является трехкратным победителем турнира (1964, 1965, 2010-е годы).