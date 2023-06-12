Анчелотти подал в суд на «Эвертон»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подал иск к «Эвертону».

Напомним, что итальянский специалист возглавил в 2019 году, а в июне 2021 покинул свой пост.

Как сообщает The Guardian, иск Анчелотти к «Эвертону» был зарегистрирован в лондонском суде. Отмечается, что жалоба тренера связана с «общими коммерческими договоренностями».

О деталях иска ничего не известно. Ситуацию отказались комментировать юристы Анчелотти и представители «Эвертона».

Добавим, что под руководство итальянца «ириски» не поднимались выше 10-го места в таблице чемпионата АПЛ.