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Анчелотти подал в суд на «Эвертон»

У специалиста действует контракт с «Реалом» до 2024 года.
12 июня 2023 18:04
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подал иск к «Эвертону».

Напомним, что итальянский специалист возглавил в 2019 году, а в июне 2021 покинул свой пост.

Как сообщает The Guardian, иск Анчелотти к «Эвертону» был зарегистрирован в лондонском суде. Отмечается, что жалоба тренера связана с «общими коммерческими договоренностями».

О деталях иска ничего не известно. Ситуацию отказались комментировать юристы Анчелотти и представители «Эвертона».

Добавим, что под руководство итальянца «ириски» не поднимались выше 10-го места в таблице чемпионата АПЛ.

источник: The Guardian
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