Немков рассказал о недостатках проживания в США

Российский боец ММА Вадим Немков поделился мнением об обстановке и атмосфере в американских городах.

«Чикаго и Сан-Франциско — самые красивые города США, в которых я бывал. Там запоминающаяся архитектура. Лос-Анджелес и Майами хороши тем, что погода кайфовая, океан, но есть много минусов: куча бомжей, мусор. Нью-Йорк вообще свалка» — приводит слова Немкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 16 июня Немков встретится с кубинским бойцом Йоэлем Ромеро на турнире Bellator 297, который пройдет в Чикаго (США).

Добавим, что за свою карьеру в ММА россиянин провел 17 поединков, одержал 15 побед и потерпел два поражения.