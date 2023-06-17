Никита Мазепин хотел бы выступить на «Дакаре»

Российский гонщик, экс-пилот Формулы-1 Никита Мазепин заявил, что хотел бы в будущем попробовать свои силы на «Дакаре».

«Я то, чего хотел достичь в «Шелковом пути», уже достиг. Сейчас речь идет, возможно, только о «Дакаре» когда-нибудь. Знаете, так просто «пришел и выступил где-то» не работает. Я вот перед тем, как выступить на багги, большое количество работы провел на тестах, именно на этой машине. Поэтому все зависит от опять же возможности. Если «Камаз-мастер» будет рад посодействовать в моей подготовке — я с удовольствием об этом подумаю», — приводит слова Мазепина ТАСС.

В прошлом году Мазепин выступил на ралли-рейде «Шелковый путь», одержав победу в зачете мотовездеходов.

Мазепин выступал в Формуле-1 в составе американской команды «Хаас» в 2021 году.