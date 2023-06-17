Валерий Гладилин: переход из ЦСКА в «Спартак» - просто смена работы

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин не считает, что переход из стана красно-белых в столичный ЦСКА является предательством.

«Это чисто профессиональные дела. Если игроку, допустим, некомфортно играть в команде, и он переходит в другую, то в этом ничего такого нет. В нынешнее время ведь в составах мало воспитанников, много легионеров, которые приехали на контракт выполнять свою работу. Для них смена команды — это просто смена места работы», - приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось о возможном трансфере Хесуса Медины из ЦСКА в московский «Спартак».