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Валерий Гладилин: переход из ЦСКА в «Спартак» - просто смена работы

Не предательство.
17 июня 2023 21:32
автор: Александр Кожевников

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин не считает, что переход из стана красно-белых в столичный ЦСКА является предательством.

«Это чисто профессиональные дела. Если игроку, допустим, некомфортно играть в команде, и он переходит в другую, то в этом ничего такого нет. В нынешнее время ведь в составах мало воспитанников, много легионеров, которые приехали на контракт выполнять свою работу. Для них смена команды — это просто смена места работы», - приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось о возможном трансфере Хесуса Медины из ЦСКА в московский «Спартак».

источник: «РБ-Спорт»
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