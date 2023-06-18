Сборные Италии и Нидерландов сыграют в матче за третье место в Лиге наций

Сборные Италии и Нидерландов встретятся между собой в матче за третье место розыгрыша Лиги наций УЕФА.

Отметим, что очная встреча команда состоится сегодня, 18 июня, в Энсхеде на стадионе «Де Гролс Весте». Начало – в 16:00 мск. Главным арбитром игры был назначен швед Гленн Нюберг.

Добавим, что в полуфинале подопечные Роберто Манчини проиграли Испании со счетом 1:2. В составе итальянцев гол забил Чиро Иммобиле, реализовавший пенальти на 11-й минуте. Соперник ответил забитыми мячами Йереми Пино (3) и Хоселу (88).

В свою очередь Нидерланды уступили в дополнительное время Хорватии – 2:4. За команду Рональда Кумана голы забивали Дониэлл Мален (34) и Ноа Ланг (90+6). У «шашечных» результативными ударами отличились Андрей Крамарич (55), Марио Пашалич (73), Бруно Петкович (98) и Лука Модрич (116).