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Футболисты сборной Новой Зеландии отказались играть второй тайм товарищеского матча против Катара

Причиной такого решения стали расистские высказывания в адрес соотечественника и партнера по команде Майкла Боксолла.
Футболисты сборной Новой Зеландии отказались играть второй тайм товарищеского матча против Катара
19 июня 2023 22:14
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Национальная команда Новой Зеландии отказалась продолжать контрольный матч против сборной Катара после первого тайма из-за расистских оскорблений в адрес новозеландского защитника Майкла Боксолла.

Отметим, что сборные ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу подопечных Даррена Бизли. Футболисты страны Океании приняли коллективное решение не выходить на вторую половину товарищеского матча.

«Майкл Боксолл подвергся расистским оскорблениям со стороны катарского игрока в первой половине игры. Судьи не предприняли никаких действий, поэтому команда договорилась не выходить на второй тайм», – приводит заявление национальной команды New Zealand Herald.

Добавим, что главному арбитру Мануэлю Шюттенгруберу ничего не оставалось, как завершить товарищескую игру после первого тайма. Автором единственного гола стал новозеландский полузащитник Марко Стаменич.

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