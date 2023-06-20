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В России учреждены медали Анатолия Тарасова и Льва Яшина

Новые награды будут вручаться Министерством спорта России.
В России учреждены медали Анатолия Тарасова и Льва Яшина
20 июня 2023 13:47
автор: Александр Евграфов
автор фото: Советский спорт

Министерство спорта России учредило медали Анатолия Тарасова и Льва Яшина, сообщается на официальном портале правовой информации.

Медаль Анатолия Тарасова предполагается вручать строго тренерам со стажем не менее 20 лет, а звание заслуженного мастера спорта или заслуженного тренера России обязательно.

Медаль Льва Яшина будет вручаться только спортсменам (со званием мастера спорта, мастера спорта международного класса, гроссмейстерам) со стажем не менее 8 лет. У лиц, представляемых к медали, обязательно должно быть отсутствие спортивной дисквалификации.

Ранее министерство спорта учредило медаль Петра Лесгафта, которая вручается за вклад в спортивную науку и образование и медаль Николая Озерова – за пропаганду физкультуры и спорта.

источник: Официальный интернет-портал правовой информации
В России учреждены медали Анатолия Тарасова и Льва Яшина
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