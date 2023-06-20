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Олейник попал в книгу рекордов России

Боец первый в стране установил уникальное достижение
Олейник попал в книгу рекордов России
20 июня 2023 17:52
автор: Максим Скороходов
автор фото: Соцсети Алексея Олейника

Тяжеловес Алексей Олейник был включен в Книгу рекордов России как первый боец, проведший поединки в четырех десятилетиях, сообщает «Матч ТВ».

Вручение соответствующего сертификата прошло на открытой тренировке Олейника в присутствии Александра Поветкина, Руслана Чагаева, Алексея Папина, Дмитрия Кудряшова и Михаила Кокляева.

Олейнику 45 лет, за свою карьеру он одержал 60 побед, потерпел 17 поражений и один бой свел к ничьей. В крайнем поединке Алексей 1 октября единогласным решением судей уступил шведу Илиру Латифи на UFC Fight Night 211. До этого Олейник 9 апреля 2022 года «задушил» американца Джареда Вандераа на UFC 273.

источник: «Советский спорт»
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