Олейник попал в книгу рекордов России

Тяжеловес Алексей Олейник был включен в Книгу рекордов России как первый боец, проведший поединки в четырех десятилетиях, сообщает «Матч ТВ».

Вручение соответствующего сертификата прошло на открытой тренировке Олейника в присутствии Александра Поветкина, Руслана Чагаева, Алексея Папина, Дмитрия Кудряшова и Михаила Кокляева.

Олейнику 45 лет, за свою карьеру он одержал 60 побед, потерпел 17 поражений и один бой свел к ничьей. В крайнем поединке Алексей 1 октября единогласным решением судей уступил шведу Илиру Латифи на UFC Fight Night 211. До этого Олейник 9 апреля 2022 года «задушил» американца Джареда Вандераа на UFC 273.