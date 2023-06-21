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Федотов назвал причину доминирования «Зенита» в чемпионате России

По словам наставника ЦСКА, сине-бело-голубые становятся чемпионами страны благодаря своему главному тренеру Сергею Семаку.
21 июня 2023 09:29
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о гегемонии «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.

«Впереди есть ориентир — «Зенит», и к нему нужно стремиться по всем позициям. Благодаря великолепной работе Сергея Семака клуб становится чемпионом несколько лет подряд. Он год за годом демонстрирует прекрасную работу во всех аспектах, у его команды мы видим страсть и желание побеждать, а как следствие — хорошее качество игры. Поэтому по этим критериям и нужно оценивать тренера, а не по тому, с каким бюджетом он работает», – приводит слова 56-летнего специалиста «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в сезоне-2022/2023 «Зенит» стал победителем чемпионата России. Для питерского клуба этот трофей стал пятым кряду. Семак руководит петербуржцами с мая 2018 года. 15 июля чемпион страны встретится с ЦСКА в матче за Суперкубок России.

источник: «Спорт-Экспресс»
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