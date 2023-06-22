80-летний марафонец пробежал 226 км триатлона за 16 часов

Австралиец Джордж Халс преодолел 226 км за 16 часов, сообщает австралийское издание «7news».

На финише ему аплодировали все болельщики, поскольку участнику триатлона Ironman 80 лет. Триатлонная гонка Ironman, проходившая в австралийском Квинсленде, состоит из заплыва, велосипедной гонки и бегового отрезка.

Халс преодолел водную часть, протяженностью 3,9 км, за полтора часа. Затем, отдохнув 16 минут, проехал 180 км на велосипеде за 7 часов 47 минут. Между велосипедной и беговой частью, которая равнялась марафонской дистанции, 80-летний спортсмен отдохнул всего 11 минут. Следующие 42 км он преодолел за 6 часов 38 минут.

Как отмечают журналисты, результат Джорджа по времени, чуть более 16 часов, может принадлежать спортсмену среднего возраста.

По словам Халса, ему удалось справиться с дистанцией благодаря пойманному внутреннему ритму и найденному темпу.