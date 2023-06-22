ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

80-летний марафонец пробежал 226 км триатлона за 16 часов

Между велосипедным этапом и бегом спортсмен отдохнул всего 11 минут.
22 июня 2023 19:37
автор: Александр Евграфов

Австралиец Джордж Халс преодолел 226 км за 16 часов, сообщает австралийское издание «7news».

На финише ему аплодировали все болельщики, поскольку участнику триатлона Ironman 80 лет. Триатлонная гонка Ironman, проходившая в австралийском Квинсленде, состоит из заплыва, велосипедной гонки и бегового отрезка.

Халс преодолел водную часть, протяженностью 3,9 км, за полтора часа. Затем, отдохнув 16 минут, проехал 180 км на велосипеде за 7 часов 47 минут. Между велосипедной и беговой частью, которая равнялась марафонской дистанции, 80-летний спортсмен отдохнул всего 11 минут. Следующие 42 км он преодолел за 6 часов 38 минут.

Как отмечают журналисты, результат Джорджа по времени, чуть более 16 часов, может принадлежать спортсмену среднего возраста.

По словам Халса, ему удалось справиться с дистанцией благодаря пойманному внутреннему ритму и найденному темпу.

источник:
Самый молодой капитан в истории «Эвертона» покинул клуб
Футболист дебютировал за основную команду в апреле 2016 года.
22.06.2023 20:08
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Сочи» подписал форварда «Крыльев Советов» Тоцкого
Футболист является воспитанником тольяттинской Академии Коноплева.
22.06.2023 20:03
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Пока не знаю, какой он тренер». Алдонин - о назначении Ярошика на посту наставника «Оренбурга»
Специалист никогда не работал тренером в России.
22.06.2023 19:58
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Илья Геркус: нас в УЕФА не ждут
Ранее посланники ФИФА и УЕФА дали надежду на возвращение.
22.06.2023 19:49
Футбол
автор: Александр Кожевников
Спортивный арбитражный суд определил дату заседания по делу Устюгова
Спортивный арбитражный суд определил дату заседания по делу Устюгова
Решение CAS может повлиять на результаты Олимпиады в Сочи.
22.06.2023 19:47
Биатлон
автор: Александр Евграфов
Немков заявил, что, если перейдет в UFC, то будет выступать в тяжелом весе
Здоровье играет роль.
22.06.2023 19:46
ММА
автор: Максим Скороходов
Бышовец оценил назначение Лички на пост главного тренера «Динамо»
Личка возглавил московский клуб.
22.06.2023 19:41
Футбол
автор: Александр Кожевников
Ари оценил возможное возвращение Фернандеса в ЦСКА
Ранее сообщалось о возвращении Марио в клуб.
22.06.2023 19:39
Футбол
автор: Александр Кожевников
80-летний марафонец пробежал 226 км триатлона за 16 часов
Между велосипедным этапом и бегом спортсмен отдохнул всего 11 минут.
22.06.2023 19:37
автор: Александр Евграфов
Глава РФС Дюков не исключил возможного участия крымских клубов в Кубке России
Глава РФС Дюков не исключил возможного участия крымских клубов в Кубке России
Одна из команд получила лицензию для участия во Второй лиге.
22.06.2023 19:34
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.