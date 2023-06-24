Авербух прокомментировал политическую ситуацию в России

Российский хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал ситуацию, складывающуюся в связи с событиями на юге страны.

«Сергей Бодров сказал важные и истинные слова, которые как никогда актуальны в наше непростое время. Сегодня всем необходимо объединиться и не допускать дестабилизацию внутри нашей Родины. История уже знает примеры, когда внутренние конфликты приводили к плачевным ситуациям в стране. Мы должны сделать все, чтобы не допустить повторения. Вместе мы сможем многое преодолеть! От каждого из нас зависит настоящее и будущее — свое, семьи, родного города и России. Единство народа, солидарность с Президентом и поддержка взятого курса помогут одержать Победу. Бог с нами! Правда за нами!» - говорится в сообщении Авербуха, опубликованном в его Telegram-канале.

Напомним, что в целях пресечения возможных террористических актов в Москве, Московской и ряда других областей России введен режим контртеррористической операции. Также были отменены массовые мероприятия.