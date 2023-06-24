Стали известны итоги жеребьевки группового этапа Кубка России сезона-2023/24

Обладатель Кубка России московский ЦСКА второй год подряд сыграет в одной группе с «Сочи». Это стало известно в результате жеребьевки группового этапа пути Российской премьер-лиги в Кубке России по футболу сезона-2023/24.

В группе А, помимо ЦСКА и «Сочи», также сыграют «Оренбург» и «Факел.

Финалист прошедшего розыгрыша Кубка «Краснодар» в квартете D сыграет с московскими «Спартаком» и «Динамо», а также с «Пари НН».

Действующий чемпион России санкт-петербургский «Зенит» в группе С сыграет с «Ахматом», «Крыльями Советов» и «Балтика».

Группу В составят «Ростов», «Локомотив», «Урал» и «Рубин».

Команды, занявшие в группе первые два места, выйдут в следующий круг соревнований, команды, ставшие третьими, перейдут в Путь регионов.