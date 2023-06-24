Министерство спорта ввело усиленный контрольно-пропускной режим на спортивных объектах

Министерство спорта ужесточило контрольно-пропускной режим на спортивных объектах и тренировочных базах, сообщает ТАСС со ссылкой на министра Олега Матыцина.

«Призываем всех сохранять спокойствие, не допускать паники и ориентироваться только на официальные источники информации, будьте бдительны и осторожны, не поддерживайте провокационные настроения. Руководителям подведомственных учреждений, спортивных объектов и тренировочных баз находиться на постоянной связи, держать все процессы на оперативном контроле, ввести усиленный контрольно-пропускной режим и обеспечить безопасность всех, кто находится на территории. Будем едины под руководством президента России и будем действовать в соответствии с официальными решениями государства», - цитирует источник Матыцина.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории Москвы, Московской и ряда других областей России введен режим контртеррористической операции, отменены массовые мероприятия.