Более двух тысяч спортсменов из 18 стран примут участие во II Играх СНГ

Более двух тысяч спортсменов из 18 стран прошли аккредитацию для участия в II Играх стран СНГ, сообщает информационное агентство «Белта» со ссылкой на министра спорта и туризма Сергея Ковальчука.

По данным источника, участие в Играх подтвердили девять стран, участвовавших в I Играх стран СНГ в Казани. Дополнительно будут представлены Монголия, Вьетнам, ОАЭ - всего девять других государств.

«Думаю, стран-участниц будет значительно больше. Формат проведения соревнований открытый. Сегодня мы ведем переговоры, потому что рассчитывали на одно количество и спортсменов, и представителей. Их может быть больше. Нам надо принять решение и определиться, кого пригласить, а кому, может быть, и отказать», - отметил Ковальчук.

II Игры стран СНГ состоятся с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии. В программе соревнований запланировано 20 видов, определенных коллегиальным решением