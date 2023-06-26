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Более двух тысяч спортсменов из 18 стран примут участие во II Играх СНГ

Соревнования пройдут в Минске с 4 по 14 августа.
26 июня 2023 15:06
автор: Александр Евграфов

Более двух тысяч спортсменов из 18 стран прошли аккредитацию для участия в II Играх стран СНГ, сообщает информационное агентство «Белта» со ссылкой на министра спорта и туризма Сергея Ковальчука.

По данным источника, участие в Играх подтвердили девять стран, участвовавших в I Играх стран СНГ в Казани. Дополнительно будут представлены Монголия, Вьетнам, ОАЭ - всего девять других государств.

«Думаю, стран-участниц будет значительно больше. Формат проведения соревнований открытый. Сегодня мы ведем переговоры, потому что рассчитывали на одно количество и спортсменов, и представителей. Их может быть больше. Нам надо принять решение и определиться, кого пригласить, а кому, может быть, и отказать», - отметил Ковальчук.

II Игры стран СНГ состоятся с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии. В программе соревнований запланировано 20 видов, определенных коллегиальным решением

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