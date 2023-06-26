Царукян рассказал, при каком условии согласится на поединок с Физиевым 

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян выразил мнение по поводу возможности провести бой с азербайджанским спортсменом Рафаэлем Физиевым.

«Мы не близкие друзья, но мы знакомы. Если UFC сообщит мне, что в случае победы над Физиевым я получу титульный поединок, я соглашусь. Но если этот бой не претендентский, он не имеет смысла лично для меня», – заявил 26-летний боец на YouTube-канале LowKick MMA.

Добавим, что последний свой бой Царукян проводил в середине июня. Он одержал победу над бразильским бойцом Жоакимой Силвой техническим нокаутом. Физиев последний раз выходил на ринг в марте против представителя США Джастина Гэтжи и потерпел поражение от соперника единогласным решением судей.

За свою карьеру в ММА Царукян провел 23 поединка, одержал 20 побед и потерпел три поражения. На счету Физиева – 14 боев, 12 выигрышей и два проигрыша.