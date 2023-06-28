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Нападающий юношеской сборной Великобритании умер в 20 лет

Помимо выступлений за сборную, он играл за «Шеффилд Стилерс».
28 июня 2023 20:03
автор: Александр Евграфов

Нападающий молодежной сборной Великобритании Алекс Грэм умер на 21-м году жизни, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

О причинах смерти не сообщается.

Грэм играл за британский клуб «Шеффилд Стилерс», за который он провел 36 игр и набрал 80 очков (40 шайб и столько же результативных передач). В минувшем сезоне на его счету было 15 матчей и 5 очков (1+4)

В составе молодежной сборной Великобритании Грэм выигрывал серебряные и бронзовые медали молодежных чемпионатов в группе A II дивизиона, а также выступал за юниорскую команду страны.

Международная федерация хоккея выразила соболезнования родным и близким покойного.

источник: IIHF
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