Нападающий юношеской сборной Великобритании умер в 20 лет

Нападающий молодежной сборной Великобритании Алекс Грэм умер на 21-м году жизни, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

О причинах смерти не сообщается.

Грэм играл за британский клуб «Шеффилд Стилерс», за который он провел 36 игр и набрал 80 очков (40 шайб и столько же результативных передач). В минувшем сезоне на его счету было 15 матчей и 5 очков (1+4)

В составе молодежной сборной Великобритании Грэм выигрывал серебряные и бронзовые медали молодежных чемпионатов в группе A II дивизиона, а также выступал за юниорскую команду страны.

Международная федерация хоккея выразила соболезнования родным и близким покойного.