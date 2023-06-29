Глава совета директоров «Локомотива» высказался о трансфере Сарвели

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных оценил приобретение клубом нападающего Владислава Сарвели.

«Оцениваю приход к нам в команду Сарвели как очень хорошее приобретение, это универсальный нападающий, он способен одинаково эффективно действовать и в центре, и на флангах, помогать команде обороняться. Боец в лучшем понимании этого слова. Играя в самарских «Крыльях Советов», вызывался в сборную России. Уверен, что Владислав будет полезен команде Михаила Галактионова», - приводит слова руководителя РИА Новости.

Напомним, в минувшем сезоне форвард выступал за «Сочи», в составе которого провел 32 матча и забил пять мячей.