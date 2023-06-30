Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова обвинили недружественные страны в демонизации российских спортсменов.

«Ну какой шпионаж в Польше от парня в 20 лет?! Это даже не смешно. Очень странные обвинения, которые были сделаны ради профилактических мер. Это еще один сигнал от Запада, что приезжать россиянам нельзя. Иначе обвинят в шпионаже, подкинут наркотики или что-то подобное. Расцениваю это как очередной сигнал от недружественных стран. Они всячески пытаются демонизировать образ российского спортсмена, чтобы нас ещё очень долго не пускали на Олимпийские игры. Этим парнем займётся наш МИД. Нужно проверить все необходимые факты и обвинения для помощи», – приводит слова Журовой Sport24.

Ранее сообщалось, что в Польше был задержан российский хоккеист, которому было предъявлено обвинение в сотрудничестве с российской разведкой. Он стал 14-м задержанным в рамках расследования польской полиции.