Тренер «Нефтчи» рассказал о состоянии госпитализированного вратаря

Вратарь бакинского «Нефтчи» Агиль Мамедов, получивший травму в матче с петербургским «Зенитом», госпитализирован, сообщил главный тренер азербайджанского клуба Лауренциу Регекампф.

По словам тренера, в настоящее время вратарь находится в больнице и ожидает компьютерной томографии.

«Врачи сказали, что ничего серьезного, на первый взгляд, нет», - сказал Регекампф журналистам.

В компенсированное время второго тайма Мамедов столкнулся с полузащитником «сине-бело-голубых» Владиславом Саусем. Сначала вратарю оказали помощь на поле, а потом срочно унесли на носилках. Матч завершился победой «Зенита» со счетом 3:1.