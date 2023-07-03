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Чемпион Австралии по парашютному спорту погибла во время отработки нового прыжка

Трагедия произошла в США.
03 июля 2023 10:02
автор: Александр Евграфов

Чемпион Австралии по парашютному спорту Мелисса Портер погибла во время отработки нового прыжка, сообщает Daily Mail.

По данным источника, трагедия с 29-летней спортсменкой произошла в Хьюстоне (США) 24 июня, но о ней стало известно только 3 июля. После совершения прыжка парашют раскрылся, однако Портер совершила жесткую посадку. Следстию еще предстоит выяснить, наступила ли смерть сразу после падения или спортсменке необходима была неотложная помощь.

Незадолго до прыжка Портер выложила в социальные сети видео подготовки нового прыжка, который она отрабатывала в воздушной трубе в Техасе.

источник: The Daily Mail
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