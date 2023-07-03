ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Германия отказалась приглашать российских спортсменов для участия в чемпионате мира

Организаторы проигнорировали рекомендации Международной федерации каноэ.
03 июля 2023 11:10
автор: Александр Евграфов

Российским и белорусским спортсменам отказано в возможности выступить на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ даже в нейтральном статусе, сообщил главный тренер сборной России Александр Костоглод.

«Мы в июне получили письма от итальянской стороны, где проводилось первенство мира до 19 и 23 лет, и от немецкой, где будет проходить взрослый чемпионат мира. В них сообщается, что российские и белорусские спортсмены не могут принять участие в этих турнирах по причине того, что итальянцы и немцы не могут обеспечить безопасность. Поэтому мы не получим приглашения на эти соревнования», - цитирует ТАСС Костоглода.

Организаторы проигнорировали рекомендации Международной федерации каноэ, которая в апреле разрешила гребцам из России и Беларуси принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе.

Проведение чемпионата мира запланировано с 23 по 27 августа в немецком Дуйсбурге. Соревнования также являются отборочным для участия в Олимпиаде в Париже.

источник: ТАСС
Отец Кузяева прокомментировал новость о переходе сына в «Бешикташ»
Ранее сообщалось, что игрок ищет варианты продолжения карьеры за пределами России.
03.07.2023 11:32
Футбол
автор: Александр Евграфов
Пётр Ян рассказал об изменениях в своем тренировочном лагере
В 2020 году Ян завоевал титул чемпиона UFC
03.07.2023 11:32
ММА
автор: Виталий Овсянников
Тренер «Зенита» Семак: Барриос прибудет в команду завтра. Вендела пока нет
В данный момент два иностранных футболиста не прибыли в расположение клуба.
03.07.2023 11:16
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Все три российские команды вышли в плей-офф The Bali Major 2023
СНГ-регион представляют BetBoom, Spirit и 9 Pandas.
03.07.2023 11:13
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Деку: У Португалии на ЧМ было лучшее поколение игроков, но у нас нет Месси
Деку высказался о победе Аргентины на ЧМ
03.07.2023 10:52
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Президент «Родина Медиа» Тарасов сравнил себя с Месси и Роналду
Бывший игрок «Локомотива» заявил, что добился того, чего нет у двух известных футболистов.
03.07.2023 10:50
Футбол
автор: Александр Евграфов
Чемпион гоночной серии IRRC погиб во время этапа в Финляндии
Авария случилась на прогревочном круге.
03.07.2023 10:29
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
«Пари НН» подписал бывшего футболиста «Локомотива» Живоглядова
«Пари НН» подписал бывшего футболиста «Локомотива» Живоглядова
Защитник недолго был без клуба.
03.07.2023 10:14
Футбол
автор: Максим Скороходов
Чемпион Австралии по парашютному спорту погибла во время отработки нового прыжка
Трагедия произошла в США.
03.07.2023 10:02
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.