Германия отказалась приглашать российских спортсменов для участия в чемпионате мира

Российским и белорусским спортсменам отказано в возможности выступить на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ даже в нейтральном статусе, сообщил главный тренер сборной России Александр Костоглод.

«Мы в июне получили письма от итальянской стороны, где проводилось первенство мира до 19 и 23 лет, и от немецкой, где будет проходить взрослый чемпионат мира. В них сообщается, что российские и белорусские спортсмены не могут принять участие в этих турнирах по причине того, что итальянцы и немцы не могут обеспечить безопасность. Поэтому мы не получим приглашения на эти соревнования», - цитирует ТАСС Костоглода.

Организаторы проигнорировали рекомендации Международной федерации каноэ, которая в апреле разрешила гребцам из России и Беларуси принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе.

Проведение чемпионата мира запланировано с 23 по 27 августа в немецком Дуйсбурге. Соревнования также являются отборочным для участия в Олимпиаде в Париже.