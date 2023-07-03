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Одоевский прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

Соглашение рассчитано до 2027 года.
03 июля 2023 20:00
автор: Александр Кожевников

Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский высказался о продлении контракта с сине-бело-голубыми.

«Прекрасные ощущения! Очень рад находиться в своей родной команде, в которой я провёл достаточно много времени: молодёжка, «Зенит»-2, основная команда — я всегда испытывал положительные эмоции от нахождения здесь. «Зенит» — это родной город, родная команда. Я очень счастлив.

Планы остаются прежними. Буду стараться и доказывать, чтобы играть, играть и ещё раз играть. Это самое важное», - приводит слова Одоевского пресс-служба клуба.

Одоевский играет за основную команду «Зенита» с мая 2021 года. В сезоне-2022/2023 в составе команды Сергея Семака он принял участие в пяти встречах, пропустил один гол, отстоял четыре матча на ноль и получил одну красную карточку. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 900 тысяч евро.

источник: ФК «Зенит»
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