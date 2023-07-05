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Никонов объяснил, почему лучшим футболистом РПЛ является Акинфеев, а не Малком

«Торпедовец» озвучил тройку лучших футболистом РПЛ.
05 июля 2023 10:06
автор: Виталий Овсянников

Экс-наставник «Торпедо» Вадим Никонов поделился мнением о лучших футболистах минувшего сезона РПЛ.

Вопреки всеобщему мнению 74-летний специалист считает лучшим игроком Игоря Акинфеева, а не Малкома.

«Бразилец — классный футболист, но я хочу наших ребят отметить. Для меня на первом месте Акинфеев. Он по-прежнему в большом порядке, в каждом матче выручает. Еще и голевые раздает! А в финале Кубка два пенальти отбил. Великий вратарь! Почти как Яшин!», - заявил Никонов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

На вторую строчку в своем личном рейтинге он поставил Федора Чалова, забившего 19 голов. На третьем месте, по мнению Никонова, располагается 21-летний Константин Тюкавин, выступающий за «Динамо» на позиции нападающего.

источник: «Спорт-Экспресс»
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