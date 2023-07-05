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Чемпионку мира по биатлону француженку Симон обвинили в мошенничестве

Симон подозревают в краже денег.
05 июля 2023 11:14
автор: Максим Скороходов

Двукратную чемпионку мира по биатлону Жюли Симон обвинили в мошенничестве с кредитными картами, сообщает RMC Sport.

На спортсменку подали жалобы два члена сборной Франции по биатлону Жюстин Бреза-Буше и неназванный сотрудник национальной команды. Обвинители утверждают, что Симон совершала онлайн-покупки с чужих карт. Размер ущерба составил более одной тысячи евро.

Сама Симон отвергает все обвинения. Федерация лыжного спорта Франции должна была созвать дисциплинарное собрание по этому поводу в июне, но решение до сих пор не принято.

источник: RMC Sport
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